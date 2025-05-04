АБР призывает защитить экологически чистые товары на фоне геополитической напряженности

МИЛАН/Trend/- Необходимо защищать экологически чистые товары и услуги от протекционистских мер.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил главный экономист и генеральный директор Департамента экономических исследований и оценки воздействия на развитие Азиатского банка развития (АБР) Альберт Парк, выступая на сессии «Глобализация как движущая сила устойчивого развития» в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане.

Парк подчеркнул важнейшую роль глобальной торговли в обеспечении перехода к экономике с нулевым уровнем выбросов, особенно с точки зрения доступа стран к технологиям, ресурсам и оборудованию в области чистой энергетики по доступным ценам.

«Нам необходимо стараться защищать экологические товары и услуги от протекционизма и тарифных барьеров — даже если для этого потребуется заключение отдельных соглашений», — заявил он. — «Это крайне важно для достижения целей по достижению нулевого уровня выбросов».

Он выразил обеспокоенность ростом геополитической напряженности, в частности между США и Китаем, что усиливает протекционистские настроения в отношении таких ключевых товаров, как электромобили, аккумуляторы и солнечные панели.

«Очень печально, что Китай, являясь основным производителем электромобилей, батарей и солнечных панелей, оказался втянут в геополитическое противостояние с Соединенными Штатами», — отметил Парк, указав на возможные негативные последствия для глобального перехода к чистой энергетике.

Парк также прокомментировал потенциальное влияние Механизма углеродной корректировки на границе ЕС (CBAM), отметив, что пока воздействие на азиатские экономики было ограниченным, но расширение подобных мер может усилить обеспокоенность. Вместе с тем он видит в этом и возможность для реформ в сфере углеродного ценообразования.

«Все больше стран внедряют системы торговли выбросами, задумываются о введении углеродных налогов. Это поможет привести их политику в соответствие с европейскими стандартами и снизить риски и разногласия», — пояснил он.

Парк признал, что крупная промышленная база Азии вносит существенный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, однако подчеркнул важность перехода к более чистым производственным методам.

«Необходимо провести колоссальную работу в разных странах по повышению энергоэффективности производства, — отметил он. — Вне зависимости от торговли, именно это в итоге определит, будет ли она усиливать или смягчать проблему глобальных выбросов».