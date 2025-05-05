Между Азербайджаном и Венгрией установились прочные связи - посол

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Венгрией установились прочные связи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма в рамках проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

"Это партнерство ощущается на всех уровнях — я слышу это в каждом разговоре с гражданами Азербайджана. Наши отношения действительно крепкие и дружеские, и фармацевтическая отрасль наглядно отражает эту многогранную связь", — заявил посол.

Он напомнил, что именно венгерская фармацевтическая компания первой поставила лекарства в независимый Азербайджан в 1993 году. Кроме того, компания Gedeon Richter первой открыла здесь своё представительство.

"Я горжусь тем, что венгерская компания Egis в свое время передала медикаменты для нужд азербайджанского общества и военнослужащих в период Карабахской войны", — добавил Торма.

Дипломат также подчеркнул, что нынешняя конференция стала уникальной по своему формату. Одним из ключевых направлений стало развитие сотрудничества с компанией Pannon Pharma, объединяющей малые и средние венгерские предприятия фармацевтической отрасли, которые занимаются не только производством, но и научно-исследовательской деятельностью.

"Эта модель взаимодействия малого и среднего бизнеса особенно интересна. Сейчас Scandens Pharmaceuticals, Азербайджанский медицинский университет, Pannon Pharma и Печский университет — один из старейших вузов Венгрии с историей более 650 лет — планируют запустить совместную образовательную программу по подготовке специалистов для фармацевтической отрасли", — сообщил посол.