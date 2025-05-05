Для раскрытия экономического потенциала необходимы амбициозные структурные реформы — министр экономики Италии

МИЛАН /Trend/ - Для повышения потенциала экономического роста необходимы амбициозные структурные реформы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, выступая на церемонии открытия заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) в Милане.

«Мы становимся свидетелями крупнейших изменений в глобальном экономическом ландшафте за последние десятилетия, и они уже оказывают серьёзное влияние на финансовые рынки, торговлю, уровень неравенства и модели роста по всему миру. Происходят масштабные преобразования. Усиливаются конфликты, связанные с рисками, и геополитическая напряжённость. Все чаще внедряются несогласованные политики, и их последствия трудно предсказать», — отметил он.

По словам Джорджетти, резкий рост неопределённости в сфере экономической политики сдерживает деловую активность, инвестиции и потребление домохозяйств.

«Финансовые институты пересматривают реализацию своих проектов с участием заёмщиков. В этих условиях нам необходимы решительные и скоординированные меры, включая шаги по формированию более прозрачной, стабильной и предсказуемой торговой среды. Углубление сотрудничества будет способствовать устойчивому долгосрочному росту и позволит снизить риски и их возможные последствия.

Но мы также должны выполнять и свою домашнюю работу — проводить взвешенную микроэкономическую политику и решать долгосрочные вызовы через амбициозные структурные реформы, которые укрепят потенциал экономического роста», — заявил министр.

Он также выразил мнение, что настало время переосмыслить глобализацию в её нынешнем виде.

«Хоть и глобальная экономика получила выгоды от либерализации торговли, но эта выгода была распределена неравномерно — как между странами, так и между различными факторами производства внутри стран. Мы должны признать этот факт, поскольку он несёт в себе объективные риски для экономической безопасности.

Наша цель — добиться справедливой, основанной на правилах, а не просто свободной и открытой торгово-экономической системы. Прямая, конструктивная и прозрачная кооперация в рамках многосторонних механизмов, основанных на общих принципах и правилах, — ключ к решению общих задач и снижению уровня неопределённости», — подчеркнул Джорджетти.

Министр добавил, что международные форумы, такие как ежегодное собрание Азиатского банка развития, служат именно этой цели — гораздо более широкой, чем просто выполнение уставных обязательств.

«Будучи ведущим многосторонним банком развития и надёжным партнёром в Азии и Тихоокеанском регионе, АБР на протяжении всей своей истории решал сложнейшие вызовы вместе с участниками — как региональными, так и нерегиональными. То, что нынешняя сессия проходит именно в Италии, в Европе — символично. Это возможность строить мосты между странами и континентами», — заключил министр.