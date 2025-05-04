Следующая ежегодная встреча АБР пройдёт в Самарканде

МИЛАН/Trend/- 59-я ежегодная встреча Азиатского банка развития (АБР) состоится в Самарканде, Узбекистан, передаёт Trend.

Мероприятие запланировано на 3–6 мая 2026 года.

Отметим, что 58-е ежегодное заседание Совета управляющих АБР проходит в Милане, Италия.

Мероприятие проходит с 4 по 7 мая в конгресс-центре Allianz MiCo - Milano Convention Centre.

Темой нынешней встречи выбрано “Обмен опытом, построение завтрашнего дня”. Впервые в истории Италия принимает ежегодную встречу АБР. В мероприятии принимают участие министры финансов и главы центральных банков стран-членов АБР, представители международных организаций, частного сектора, гражданского общества и СМИ.

Ежегодные встречи Совета управляющих АБР служат площадкой для выработки стратегических направлений административной, финансовой и операционной деятельности банка. Это также возможность для стран-членов взаимодействовать с сотрудниками АБР, представителями НПО, СМИ, стран-наблюдателей, международных организаций, академических кругов и частного сектора.