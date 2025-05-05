Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере цифровизации (ФОТО)
Целью визита было изучение опыта Саудовской Аравии в области стратегии цифровой трансформации, деятельности в направлении развития конкурентоспособной цифровой экосистемы. В ходе встреч была представлена подробная информация о подходе Азербайджана к цифровому развитию и цифровых решениях, а также проведены переговоры о перспективах сотрудничества, предусматривающие применение опыта страны в Саудовской Аравии.
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