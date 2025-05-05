Си Цзиньпин – дальновидный архитектор мира и развития во всем мире

Фото: 3 сентября 2015 года, Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин наблюдает за военным парадом во время празднования 70-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. /Фото: Синьхуа/

В величественном Конференционном корпусе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке привлекает к себе внимание великолепный бронзовый сосуд "Цзунь мира" в человеческий рост, выполненный в изысканной китайской технике перегородчатой эмали.

Председатель КНР Си Цзиньпин преподнес его ООН в сентябре 2015 года в качестве специального подарка по случаю 70-летия образования всемирной организации. Этот сосуд -- не просто изящный артефакт. Он символизирует чаяния и убежденность китайского народа в стремлении к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде, сказал Си Цзиньпин на церемонии официальной презентации.

Десять лет спустя, председатель КНР готовится к поездке в Москву для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его присутствие там имеет историческую значимость и подтверждает видение будущего.

Возглавляя страну, которая на протяжении своей долгой истории всегда стремилась к миру и гармонии, а в недавнем прошлом окрепла в битвах с милитаризмом, империализмом и фашизмом, Си Цзиньпин обладает уникальным пониманием ценности мира и неизменно выступает за обеспечение мира во всем мире -- чрезвычайно актуальное дело, учитывая сегодняшний глобальный ландшафт напряженности и конфликтов.

27 сентября 2015 года, Нью-Йорк. Председатель КНР Си Цзиньпин /справа/ на церемонии вручения ООН "Цзуня мира". /Фото: Синьхуа/

Стремление к миру

Председатель КНР рассматривает историю как зеркало, из которого человечество должно извлечь уроки, чтобы избежать повторения прошлых бедствий.

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы в войне, которая в Китае известна как Мировая антифашистская война, а в мире -- как Вторая мировая война. Эту войну историки называют самым разрушительным глобальным конфликтом в истории человечества: в ней участвовали почти все регионы мира, более 100 млн человек были убиты или ранены.

Храбрость и колоссальные жертвы китайского народа сыграли решающую роль в разгроме милитаристской Японии и оказали стратегическую поддержку союзникам на европейских и тихоокеанских полях сражений.

"История учит нас быть начеку в отношении войны, которая, подобно демону и кошмару, приносит людям бедствия и боль, -- сказал однажды Си Цзиньпин. -- История также подсказывает нам, что мир нужно беречь с особой тщательностью. Ведь люди, пользуясь благами мира, едва замечают его, как воздух и солнечный свет, но никто из нас не может жить без него".

Это историческое наблюдение -- важная черта неустанного стремления лидера КНР к миру. Он неоднократно подчеркивал, что Китай привержен мирному развитию и никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или получению сфер влияния, какой бы сильной страна ни стала.

Во время визита во Францию в 2014 году Си Цзиньпин перефразировал метафору Наполеона, назвавшего Китай "спящим львом", который, пробудившись, потрясет мир. "Китайский лев проснулся, но это мирный, дружелюбный и цивилизованный лев", -- заявил председатель КНР в Париже, описывая миролюбивую сущность китайской мечты.

Философия Си Цзиньпина коренится в многотысячелетней китайской культуре. Председатель КНР, увлекающийся чтением классической китайской литературы, однажды объяснил миру, как древняя китайская мудрость видит войну и мир, процитировав "Искусство войны" -- классический китайский трактат, написанный более 2000 лет назад.

В 2017 году, выступая с программной речью в Отделении ООН в Женеве, Си Цзиньпин отметил, что главная мысль этого произведения "заключается в том, что необходимо прилагать все возможные усилия для предотвращения войны и проявлять большую осторожность, когда речь идет о ее ведении".

Взгляды Си Цзиньпина на благоразумие в войне также получили отражение в его переговорах с зарубежными лидерами и иными официальными лицами.

"Давно известно, что настоящие военные эксперты не хотят решать проблемы военными средствами", -- процитировал он китайский афоризм на встрече с тогдашним министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Пекине в 2018 году.

30 сентября 2024 года, Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин расправляет ленту на корзине с цветами во время церемонии возложения цветов на площади Тяньаньмэнь. /Фото: Синьхуа/

Взгляды Си Цзиньпина ясно видны в его уважении к истории и почтении к героям. "Нация, у которой есть надежда, не может обойтись без героев", -- сказал он однажды. Начиная с 2014 года, 30 сентября в День памяти павших героев накануне Дня образования КНР Си Цзиньпин отдает дань памяти павшим китайским героям.

В 2015 году, когда Китай отмечал 70-летие Победы во Второй мировой войне, лидер КНР вручил памятные медали китайским ветеранам, а также представителям России и других стран, которые помогали китайским солдатам на поле боя.

8 мая 2015 года, Москва. Председатель КНР Си Цзиньпин /справа на переднем плане/ жмет руку российскому ветерану. /Фото: Синьхуа/

Николай Чуйков, внук маршала СССР Василия Чуйкова, был среди тех, кого глава Китая лично наградил медалью мира. "Из всех полученных мною наград я больше всего ценю медаль мира", -- сказал он.

Факел мультилатерализма

Под руководством Си Цзиньпина Китай придерживается независимой и самостоятельной мирной внешней политики, играет активную роль в миротворческих миссиях ООН, укрепляет дружеские и партнерские отношения со странами всего мира.

Поскольку гегемонизм и протекционизм вновь поднимают свои головы, мир оказался в тисках все более запутанного набора вызовов и неопределенностей. По мнению Си Цзиньпина, единственным выходом является практическое применение подлинного мультилатерализма. Он однажды сравнил мультилатерализм с факелом, который может осветить человечеству путь вперед.

Председатель КНР последовательно призывает мировое сообщество защищать систему международных отношений, ядром которой остается ООН, созданную после Второй мировой войны и основанную на международном праве.

"Нам следует продвигать мультилатерализм, суть которого заключается в том, что международные дела должны решаться путем консультаций между всеми странами, а не одной страной или несколькими", -- отметил китайский лидер.

2 января, 46-я флотилия ВМС НОАК во время учений по борьбе с терроризмом и пиратством. /Фото: Синьхуа/

Си Цзиньпин, верный поборник подлинного мультилатерализма, на протяжении многих лет ведет Китай курсом, предполагающим активную и конструктивную роль в решении острых региональных и глобальных проблем.

Чтобы как можно скорее положить конец кризису в Украине, Си Цзиньпин предложил четыре принципа, подчеркнув необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдения целей и принципов Устава ООН, серьезного отношения к законным интересам безопасности всех государств и поддержки всех усилий, способствующих мирному урегулированию.

Под его руководством Китай проводил челночную дипломатию и выступил посредником в продвижении мирных переговоров. Пекин также инициировал создание в ООН платформы "Друзья мира" по украинскому кризису совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга.

Что касается Среднего Востока, то китайский лидер содействовал достижению мира и стабильности в этом неустойчивом регионе. При посредничестве КНР Саудовская Аравия и Иран в марте 2023 года договорились о восстановлении дипломатических отношений после семилетнего перерыва. В преддверии этих переговоров Си Цзиньпин провел отдельные встречи с лидерами двух стран.

В телефонном разговоре с Си Цзиньпином вскоре после достижения прорыва наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приветствовал все более важную и конструктивную роль Китая в региональных и международных делах.

Перед лицом нарастающего на горизонте мрака конфликтов Си Цзиньпин предлагает трансформационный подход к коллективной безопасности. В мае 2014 года он изложил новое видение общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности для Азии. Восемь лет спустя председатель КНР представил миру Инициативу в области глобальной безопасности.

"Мы, человечество, живем в неделимом сообществе безопасности", -- сказал лидер Китая, выступив за диалог вместо конфронтации, партнерство вместо альянсов и взаимный выигрыш вместо игры с нулевой суммой.

"Золотой ключик" к развитию

Прочный мир во всем мире остается одним из величайших устремлений человечества. По мнению Си Цзиньпина, мир и развитие неразделимы. Однажды он заявил, что древо мира не растет на бесплодной земле, а плоды развития не рождаются в пламени войны.

Учитывая такую взаимосвязь, Си Цзиньпин уверенно заявляет, что "золотой ключик" к более безопасному и стабильному будущему -- это продвижение устойчивого развития.

С момента вступления в должность председателя КНР Си Цзиньпин позиционирует развитие как основу своего видения построения лучшего будущего для человечества. Предложенные им в этой связи инициативы, в частности "Пояс и путь" и Инициатива по глобальному развитию, служат мостами, способствующими общему развитию на основе более широкого сотрудничества.

Китай к настоящему моменту предоставил помощь в целях развития более чем 160 странам, и участие в сотрудничестве в рамках "Пояса и пути" принимают более чем 150 стран. В рамках Инициативы по глобальному развитию Пекин мобилизовал почти 20 млрд долларов в формате фондов развития и запустил свыше 1100 проектов, стимулировав рост экономики многих стран, в особенности развивающихся.

4 марта 2024 года, Лагос. Поезда идут по "Голубой линии" общественного железнодорожного транспорта. /Фото: Синьхуа/

"Китай делится опытом развития с другими странами посредством своих инициатив в области развития, которые способствуют общему развитию", -- заявил руандийский экономический аналитик Стратон Хабьяримана.

"Поскольку эти инициативы ориентированы на людей, они решают такие ключевые проблемы, как отсутствие продовольственной безопасности и бедность", и помогли ослабить напряженность между странами, добавил эксперт.

Обновление мирового порядка

Новый банк развития, штаб-квартира которого расположена на реке Хуанпу в Шанхае, был основан пятью государствами БРИКС в 2014 году для оказания финансовой поддержки странам-членам в таких областях, как инфраструктура, чистая энергетика и цифровая инфраструктура.

Когда Си Цзиньпин посетил данный банк несколько дней назад, он увидел больше, чем просто финансовое учреждение. Китайский лидер назвал НБР "новаторской инициативой для единства и самосовершенствования Глобального Юга", подчеркнув неизменную приверженность построению более справедливого и равноправного международного порядка.

17 июня 2022 года, Шанхай, Китай. Здание штаб-квартиры Нового банка развития. /Фото: Синьхуа/

Страны БРИКС находятся в авангарде Глобального Юга. Си Цзиньпин лично содействовал историческому расширению БРИКС в 2023 году для укрепления единства Глобального Юга. Этот шаг, по словам китайского лидера, еще больше укрепит силы, выступающие за мир и развитие во всем мире.

Развивающиеся страны по-прежнему недостаточно представлены в системе глобального управления, в которой долгое время доминировал Запад. Си Цзиньпин твердо убежден, что только тогда, когда подъем государств с формирующимися рынками и развивающихся стран найдет отражение в системе глобального управления, глобальное развитие станет более сбалансированным, а глобальный мир -- более прочным.

В ходе саммита "Группы двадцати" 2022 года на индонезийском острове Бали председатель КНР во всеуслышание поддержал присоединение Африканского союза к этому ведущему многостороннему механизму. Таким образом Китай стал первым и наиболее активным поборником усиления голоса Африки в глобальном управлении.

15 ноября 2022 года, Си Цзиньпин идет к месту проведения 17-го саммита "Группы 20" /G20/ на Бали, Индонезия. /Фото: Синьхуа

В последние годы Си Цзиньпин выдвинул такие крупные инициативы, как "Пояс и путь", Инициатива по глобальному развитию, Инициатива в области глобальной безопасности и Инициатива глобальной цивилизации, которые широко рассматриваются как ключевые глобальные общественные блага, призванные улучшить систему глобального управления, сделав ее более справедливой и равноправной.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который десять лет назад от имени всемирной организации получил от китайского лидера "Цзунь мира", сказал, что инициатив КНР по продвижению глобального мира и развития неотделимы от дальновидности Си Цзиньпина.

"Китай играет все более важную роль на мировой арене, и Си Цзиньпин демонстрирует активное и решающее лидерство", -- сказал он. "Он всегда верит, что Китай может добиться успеха только тогда, когда мир добивается успеха, а когда Китай добивается успеха, мир становится еще лучше", -- отметил Пан Ги Мун.

По словам Си Цзиньпина, "каждый раз, когда Китай усиливается, перспективы мира во всем мире расширяются".