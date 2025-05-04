АБР пересматривает свою энергетическую политику 2021 года, нацелен на повышение энергетических коэффициентов — Масато Канда

МИЛАН/Trend/ - Президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда подчеркнул важную роль возобновляемой энергии для долгосрочного экономического роста и конкурентоспособности на пресс-брифинге в рамках Ежегодной встречи АБР в Милане.

Отвечая на вопрос Trend, Канда заявил: «Нам нужна возобновляемая энергия, которая критически важна для долгосрочного роста и конкурентоспособности».

Он также сообщил, что банк в настоящее время проводит пересмотр своей энергетической политики 2021 года. «Мы собираемся провести интенсивное обсуждение того, как улучшить наши энергетические коэффициенты с участием заинтересованных сторон», — сказал Канда.

Президент АБР отметил необходимость диверсификации в сфере энергетики. «Есть много вещей, которые мы хотим сделать, включая, как предоставить больше вариантов устойчивых и доступных источников энергии для стран», — добавил он.

Говоря о растущем спросе на доступную энергию, Канда подтвердил приверженность банка борьбе с изменением климата. «Адаптируясь к обсуждению огромного спроса на доступную энергию, мы продолжим нашу миссию в области климатических действий. Мы будем продолжать уделять особое внимание энергетической политике», — заключил он.