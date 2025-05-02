МВФ призывает к усиленной координации для раскрытия потенциала Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Развитие Среднего коридора - стратегического торгового маршрута, соединяющего Центральную Азию с Европой через Южный Кавказ, - может принести региону значительные экономические выгоды.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал заместитель директора департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Танос Арванитис в ходе медиа-раунда МВФ в Центральном банке Узбекистана.

Однако, по его словам, для того чтобы в полной мере раскрыть его потенциал, необходимы тесное сотрудничество и устойчивые инвестиции. Арванитис подчеркнул важность коридора для расширения торговли и диверсификации экономики в регионе.

"Очевидно, что развитие Среднего коридора и инвестиции в него способны дать положительный эффект для всех стран, задействованных в проекте, - отметил он. - Это будет способствовать торговле, поддержит экономическую диверсификацию, и именно поэтому крайне важно, чтобы региональное сотрудничество продолжалось и обеспечивало приток необходимых инвестиций".

По его словам, для эффективного продвижения проекта потребуется тесная координация между странами региона и привлечение внешнего финансирования. "Слаженная работа всех участников будет ключевым условием для успешной реализации проекта, а также потребует активного привлечения международных источников финансирования", - сказал Арванитис.

Он охарактеризовал Средний коридор как проект с долгосрочными преимуществами для всего региона. "Я убежден, что он принесет ощутимую пользу странам-участницам, их соседям и их экономическому развитию", - подчеркнул он.

В то же время Арванитис отметил, что одних лишь инфраструктурных вложений недостаточно. "Чтобы в полной мере реализовать преимущества этого маршрута, необходимо выйти за рамки строительства. Важно согласовать таможенные процедуры и упростить пересечение границ, чтобы товары могли беспрепятственно проходить по коридору после его запуска", - добавил он.

Арванитис также отметил участие других международных финансовых институтов в развитии проекта: "Многие организации, включая Всемирный банк и ЕБРР, уже активно участвуют в финансировании различных компонентов коридора".