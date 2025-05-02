В Азербайджане планируются выплаты субсидий еще по нескольким отраслям хозяйства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется выплата субсидий еще по нескольким отраслям хозяйства.

Как передает Trend, об этом сообщил сегодня за круглым столом в рамках IV Форума по развитию агробизнеса в Баку начальник отдела государственной поддержки Агентства аграрного кредита и развития Рашад Фаттахов.

Он отметил, что в этом году в Карабахской зоне по посевным площадям, обеспеченным современной системой орошения, была произведена выплата субсидии в размере 400 манатов по зерновым культурам, и этот процесс продолжается.

"Но на территориях, где нет современной системы орошения, субсидиарные выплаты начисляются от 140 манатов. В других районах Азербайджана на зерновых полях, оснащенных современными оросительными системами, этот коэффициент составляет 290 манатов на гектар. По посевным площадям без оросительных систем эта сумма составляет 230 манатов", - отметил он.

По словам представителя агентства, с этого года также будут осуществляться субсидиарные выплаты фермерам, занимающимся прокладкой защитных полос на посевных полях.

"Но здесь фермеры должны соблюдать определенные условия. Так, эти посевные площади должны быть оборудованы системами капельного орошения, защитная полоса должна состоять минимум из 1500 саженцев и т. д. После выполнения этого условия мы будем выплачивать субсидию в размере 1000 манатов за гектар такой защитной полосы.

Еще одно нововведение в этом году связано с субсидированием продукции. Как министерство сельского хозяйства, мы платили субсидии на хлопок, сахарную свеклу, табачные изделия, и это будет продолжаться. Последние два года мы также осуществляем субсидированные выплаты за продовольственную пшеницу. С этого года также будут выплачиваться субсидии на посевы сои, кукурузы и подсолнечника. Ранее за посев сои выплачивалась субсидия. С этого года будут производиться только выплаты в виде субсидий за продукцию. За кукурузу и подсолнечник будут выплачиваться как посевные, так и урожайные субсидии", - сказал Р. Фаттахов.

По его словам, на соевых полях, оборудованных современными оросительными системами, коэффициент по выплате субсидии с одного гектара будет исчисляться от 120 манатов, а на полях, не оборудованных этой системой, - от 100 манатов с одного гектара.

"К кукурузе и подсолнечнику такого требования нет. В настоящее время фермерам, сдающим эту продукцию, будут выплачены субсидии в размере 50 манатов за тонну.

Еще одно новшество связано с недавно заложенными садами. Цель - увеличить экспортный потенциал. Естественно, существуют определенные требования к единовременным выплатам, связанным с закладкой этих садов. Эти требования включают внедрение систем капельного орошения практически во всех садах, страхование, анализ почвы и т. д.

В этом году единовременные выплаты за урожай будут произведены по недавно заложенным садам в Нахчыванской Автономной Республике – яблоневым, грушевым, миндальным, фисташковым, вишневым и т.д. Однако для того, чтобы фермеры могли воспользоваться этими выплатами, по этим садам должны быть соблюдены определенные требования. Эти правила требуют соблюдения минимального количества саженцев, и эти саженцы должны быть сертифицированы. При этом следует обратить внимание на высоту и ширину междурядий в садах", - отметил Р. Фаттахов.

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