В Баку прошел форум искусственного интеллекта для молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 мая 2025 года в Баку состоялся форум по искусственному интеллекту для молодежи.

Как сообщает Trend, форум, организованный Молодежным центром развития и карьеры, Молодежным фондом Азербайджанской Республики и Азербайджанским инновационным центром, направлен на то, чтобы поделиться с молодежью тенденциями в области искусственного интеллекта, повысить ее знания и навыки в этой области и создать условия для нетворкинга.

На церемонии открытия выступили депутат Таир Миркишили, исполняющий обязанности заместителя исполнительного директора Молодежного фонда Юсиф Велиев, генеральный директор Молодежного центра развития и карьеры Азер Алиев.

В рамках форума, в котором приняли участие около 150 молодых людей, была организована панельная дискуссия на тему "Искусственный интеллект и молодежь: к цифровому будущему" под модераторством основателя "Brandmaker E-commerce Agency" Фарида Магеррамли. На мероприятии присутствовали член Азербайджанской ассоциации промышленности информационно-коммуникационных технологий Ильгар Джафаров, директор Азербайджанского представительства организации "Women in Tech" Лейла Сеидзаде и руководитель отдела цифровой экономики 4SIM Хаяла Фатуллаева. Молодежь была проинформирована о реальных областях применения искусственного интеллекта, а также о возможностях карьерного роста.

На сессии вопросов и ответов, состоявшейся после панельной дискуссии, участники адресовали спикерам свои вопросы и обменялись мнениями по интересующим их вопросам.

Также платформой "suniintellekt.az" была проведена образовательная информационная сессия. Во время сессии участникам была предоставлена подробная информация о областях применения технологий искусственного интеллекта, учебных ресурсах и возможностях карьерного роста.

Форум по искусственному интеллекту предоставил молодежи возможности просвещения в сфере цифровых технологий и налаживания сетевых связей в этом направлении.

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