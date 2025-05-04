Бакинский марафон объединил творческих людей и спортсменов - народная артистка Тунзаля Агаева

БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон объединил творческих людей и спортсменов, став большим праздником для тысячи людей из Азербайджана и других стран.

Об этом Trend сказала почетная участница марафона, народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева.

"Я сама активно занимаюсь спортом, пилатесом и йогой, и каждый участник марафона своим примером показывает силу воли и стремление к здоровому образу жизни. Традиционный марафон стал значимым событием в жизни страны, неся только позитивные эмоции", - сказала народная артистка.

Отметим. что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон 2025". Участники начали забег с Площади Государственного флага.

В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом «Победи ветер», зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.