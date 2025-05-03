В Баку проходит панельная дискуссия "Единство в языке, мысли, деле: будущее тюркского мира"

БАКУ /Trend/ - В Баку по случаю 3 мая - Дня тюркизма проходит панельная дискуссия под названием "Единство в языке, мысли, деле: будущее тюркского мира".

Как сообщает в субботу Trend, мероприятие проходит в Центре Гейдара Алиева при организационной поддержке Управления коммуникаций Администрации Президента Турции.

В панельной дискуссии принимают участие представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

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