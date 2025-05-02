АСТАНА /Trend/ - Казахстан значительно нарастил поставки зерна в Азербайджан и Иран.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Казахстанских железных дорог (КЖД).



По данным КЖД, с сентября 2024 года по 27 апреля 2025 года объем экспорта зерна нового урожая из Казахстана составил 7,5 миллионов тонн, что на 56 процентов больше, чем за аналогичный период 2023/2024 сельскохозяйственного года.

"Объем экспорта в Иран увеличился в 16 раз — с 54 тысяч тонн до 871 тысячи тонн, в Азербайджан — в 111 раз, с 5 тысяч тонн до 557 тысяч тонн ", - сообщили в КЖД.

Также отмечается стабильный рост поставок казахстанского зерна в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Так, экспорт в Узбекистан увеличился на 29,7 процента — с 2,0 миллиона тонн до 2,7 миллиона тонн, в Таджикистан — на 50 процентов, с 718 тысяч тонн до 1 076 тысяч тонн, в Афганистан — на 33,8 процента, с 201 тысячи тонн до 269 тысяч тонн, в Кыргызстан — в 2 раза, с 88 тысяч тонн до 178 тысяч тонн.



В декабре 2024 года Казахстан экспортировал в Азербайджан 101 тысячу тонн зерна, что стало значительным увеличением по сравнению с предыдущими месяцами. Общий объем поставок зерна в Азербайджан за 2024 год составил 210 тысяч тонн.