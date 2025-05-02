Работа над развитием микромобильности и транспортных реформ в Азербайджане должна быть продолжена - замминистра

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что введение в эксплуатацию электрических автобусов и поездов, создание полос для микромобильности, а также реформы в области парковки и такси дали первоначальные положительные результаты, целенаправленная работа в этом направлении должна быть продолжена.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов на открытии II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

По его словам, Азербайджан также укрепляет свои позиции как важный транзитный и логистический узел в регионе.

"Модернизация железнодорожных линий, расширение порта Алят и другие подобные меры значительно повышают транзитные возможности страны, создавая основу для устойчивых связей между Востоком и Западом, Севером и Югом",- добавил он.

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