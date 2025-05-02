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Президент Ильхам Алиев выделил 550 тысяч манатов на ремонтно-восстановительные работы в святилище Пир Гасан

Политика Материалы 2 мая 2025 17:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выделил 550 тысяч манатов на ремонтно-восстановительные работы в святилище Пир Гасан
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на проведение ремонтно-восстановительных работ в святилище Пир Гасан, расположенном в поселке Мардакан Хазарского района города Баку.

Trend сообщает, что согласно распоряжению, на проведение ремонтно-восстановительных работ в святилище Пир Гасан, расположенном в поселке Мардакан Хазарского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами выделены 550,0 (пятьсот пятьдесят) тысяч манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в указанном размере.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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