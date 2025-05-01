В Азербайджане стартует проект "Наши национальные жемчужины оперы"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета запускает новый проект "Наши национальные жемчужины оперы", в рамках которого будут представлены лучшие образцы национального оперного искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе оперы .

Первая концертная программа состоится 17 мая в Азербайджанской государственной академическое филармонии имени Муслима Магомаева. В её рамках прозвучат фрагменты из шедевров азербайджанских композиторов.

Цель проекта - продемонстрировать богатство национального музыкального наследия, популяризировать классическую оперу и внести вклад в сохранение этой уникальной традиции для будущих поколений.

В сопровождении симфонического оркестра и хора театра будут исполнены произведения Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Зульфугара Гаджибекова, Афрасияба Бадалбейли, Кара Караева, Джовдета Гаджиева, Джангира Джангирова, Васифа Адигезалова, Пикя Ахундовой и Сиявуша Керими.

В этот день шедевры национальной оперы исполнят - народные артисты Азербайджана Самир Джафаров, Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Инара Бабаева, Фарид Алиев, Фарида Мамедова, Илаха Эфендиева, Джахангир Гурбанов, Тяйяр Байрамов, Арзу Алиева, а также солисты Махир Тагизаде, Фахмин Ахмедли, Равана Амирасланлы, Хаял Гусейнов, Атеш Гараев, Фатима Джафарзаде и Сяма Гамзаева.

Дирижёр - заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. Хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Режиссёр проекта - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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