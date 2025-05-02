Азербайджан способен предотвращать любые киберугрозы и разоблачать тех, кто их совершает - Рамид Намазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан способен нейтрализовать любую киберугрозу, разоблачить и пресечь действия тех, кто их совершает.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов в ходе общественного обсуждения комиссии на тему "Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана".

По его словам, информация, доводимая до общественности через медиа, основана на отчёте, подготовленном профессионалами в области цифровой экспертизы и реагирования на инциденты.

"Расследование атаки, совершенной одной из самых мощных кибершпионских групп в мире, и определение её целей и методов, ещё раз подтвердили: в сфере информационно-коммуникационных технологий Азербайджан действует эффективно и последовательно, исходя из национальных интересов и под руководством Президента Ильхама Алиева", - отметил Р.Намазов.

Депутат подчеркнул, что технический анализ отчёта о мерах противодействия кибератакам позволяет убедиться в значительном прогрессе страны в области кибербезопасности.

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