Министр энергетики Азербайджана выступил на сессии в рамках Стамбульского саммита природных ресурсов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Пярвиз Шахбазов выступил на министерской сессии, проведённой в рамках Стамбульского саммита природных ресурсов, на тему "Меняющаяся динамика в обеспечении поставок: вызовы и возможности".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Министр энергетики коснулся таких моментов, как продолжение стратегической роли Азербайджана как поставщика нефти и природного газа в современных реалиях, увеличение вклада в совместные с Турцией проекты и планирование поставок в эту страну около 10 миллиардов кубометров газа в текущем году. Было отмечено, что Турция имеет для нас большое значение и как транзитная страна для экспорта энергоресурсов в страны Европы.

Говоря о глобальной энергосистеме, он подчеркнул, что важно сосредоточиться на вопросе о том, как будут разрабатываться реальные энергетические стратегии. Население во всем мире растет, а вместе с ним и спрос на энергию. "Именно поэтому мы определили приоритетом развитие всех существующих видов энергии. Мы запустили ряд региональных проектов, и их реализация внесет вклад в энергетическую безопасность и окружающую среду", - сказал П.Шахбазов.

Он также подчеркнул, что если Европа хочет больше поставок газа, то в этом направлении должны поддерживаться долгосрочные договорные механизмы. В противном случае большие инвестиции в добычу газа могут быть рискованными, если нет гарантии, что он будет доставлен к конечному пункту назначения и продан на рынке. Что касается интерконнекторов "зеленой энергии", было отмечено, что Азербайджан сотрудничает в этом направлении с Турцией, Грузией, Румынией, Болгарией и странами Центральной Азии. "Эти проекты не только свяжут регионы, но и послужат энергетической и климатической безопасности. Эти проекты - энергетические проекты будущего", - добавил министр.

В обсуждениях, проведенных под модераторством министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара также приняли участие министры Ирака, Египта, Ливии, Болгарии, Румынии и Молдовы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!