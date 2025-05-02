В Азербайджане разрабатывается вторая госпрограмма по продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается вторая государственная программа в области продовольственной безопасности.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Баларагим Гулиев, выступая в Баку на IV Форуме развития агробизнеса.

"Подходит к завершению реализация госпрограммы по обеспечению продовольственной безопасности на 2019-2025 годы. В настоящее время разрабатывается проект второй госпрограммы. В ближайшее время он будет представлен на обсуждение общественности. Кроме того, разрабатываются новые законопроекты о здоровье животных и растений. Ведется работа над большим количеством юридических и нормативно-технических документов, вытекающих из этих законов.

В настоящее время проводится работа по экспорту азербайджанского меда в страны Европейского союза, а также по продвижению продукции предпринимателей, работающих в сфере агробизнеса, на рынки Китая.

Ведется деятельность по экспорту продукции птицеводства Азербайджана в арабские страны и США.

Продолжаются работы по созданию в Восточном Зангезуре особой зоны, свободной от многих заболеваний, включая ящур", - сказал он.

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