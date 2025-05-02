МВФ проведёт консультации по статье IV с Грузией на фоне продолжающегося взаимодействия

БАКУ/Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) планирует миссию по статье IV в Грузию для обсуждения экономической политики.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Танос Арванитис в ходе брифинга.

«У нас есть трёхлетняя программа с Грузией, которая началась в июне 2022 года и завершится в июне 2025 года. На данный момент обсуждений по поводу новой программы не ведётся. Власти не запрашивали новую программу. Однако мы продолжаем сотрудничество, как и со всеми членами МВФ, и недавно у нас был визит сотрудников. Я думаю, что также состоится миссия по статье IV, чтобы обсудить политику. Это будет возможностью обсудить как последние события, так и соответствующую политическую реакцию на них», – отметил он.

Арванитис подчеркнул, что грузинская экономика за последний год, а фактически с 2022 года, демонстрирует высокую устойчивость.

«Мы наблюдаем очень хорошие макроэкономические показатели и высокие темпы роста. В прошлом году рост составил 9,4%, инфляция – чуть ниже 2%. Соотношение долга к ВВП составляет около 36%. Таким образом, экономическая политика была очень успешной. Мы прогнозируем некоторое снижение темпов роста – до 6% в 2025 году и около 5% в 2026 году, при этом инфляция останется сдержанной. Думаю, многие из этих вопросов и будущая политика будут обсуждаться в рамках предстоящей консультации по статье IV. Эти консультации также зададут вектор для политики, соответствующей текущей ситуации в Грузии. В данный момент у нас нет никаких предварительных условий – мы просто ведём обсуждение политики. Наше взаимодействие с Грузией, как и с другими членами МВФ, направлено на то, чтобы экономическая политика соответствовала условиям, в которых находится страна», – добавил он.