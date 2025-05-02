Назван объем средств, выплаченных фермерам в Азербайджане за технику

БАКУ /Trend/ - Поддержка всех субъектов, действующих в сфере сельского хозяйства - от малых семейных хозяйств до крупных агропарков, является стратегическим приоритетом государства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

Он сказал, что важными компонентами этой поддержки являются субсидии, льготное финансирование, техническое обеспечение и институциональные стимулы.

"В рамках проводимой государством политики субсидирования мы последовательно и систематически оказываем поддержку фермерам. В 2023 году 387 340 фермерам были выплачены субсидии на сумму 352 миллиона манатов, а в 2024 году 380 704 фермерам - на сумму 362,5 миллиона манатов. Это не просто цифры, это поддержка жизни сел, благополучия семей, роста производительности.

В то же время, в области обеспечения фермеров техникой и племенными животными государство также оказывает поддержку. В прошлом году были выделены льготы на сумму 83,9 миллиона манатов для 6477 единиц техники, а в этом году — 80,8 миллиона манатов для 9107 единиц. Кроме того, в 2024 году были предоставлены льготы в размере 17,4 миллиона манатов для 5830 голов племенного скота. Эти финансовые стимулы направлены как на поощрение местного производства, так и на создание хозяйств, устойчивых к климатическим рискам",- добавил М.Мамедов.

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