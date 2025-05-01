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Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)

Общество Материалы 1 мая 2025 16:47 (UTC +04:00)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)

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Известный выгодными предложениями и вниманием к регионам, мобильный оператор Nar организовал обучающие сессии для студентов Азербайджанского технологического университета (АТУ) в Гяндже. Инициатива направлена на укрепление профессиональных навыков студентов и их более эффективную подготовку к выходу на рынок труда.

На сессиях студентам были предоставлены практические знания не только об основах мобильной связи, но и о получении опыта в телеком-секторе и выборе правильных карьерных ориентиров.

Кроме того, для преподавательского состава университета был организован специальный тренинг, на котором была представлена работа и принципы использования оборудования Лаборатории Nar, расположенной на территории кампуса. Благодаря этой инициативе студенты смогут изучать мобильные сети под руководством преподавателей и завершить обучение с практическими навыками.

Эти семинары проводятся в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Nar, ориентированной на сферу образования, и реализуются в сотрудничестве с Азербайджанским технологическим университетом. Цель Nar — подготовить студентов как квалифицированных специалистов для азербайджанского рынка труда и внести вклад в развитие мобильной связи в стране.

Более подробную информацию об образовательных социальных проектах «Nar» можно найти на официальном сайте nar.az.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
Nar провел тренинги для студентов (ФОТО)
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