Омбудсмен Азербайджана направила письмо протеста генсеку Amnesty International

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева направила открытое письмо протеста генеральному секретарю международной неправительственной организации Amnesty International Аньес Калламар.

Об этом в четверг сообщили Trend в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

"В письме отмечается, что опубликованный на официальном сайте организации отчет о состоянии прав человека в странах мира за 2024 год, содержащий одностороннюю, предвзятую информацию, не отражающую действительности об Азербайджане, еще раз доказывает, что данная организация далека от принципов объективности и справедливости в области прав человека.

В то же время в письме подчёркивается, что вопреки утверждениям, изложенным в докладе, проведённая в прошлом году в нашей стране 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) имела широкий представительский охват, особое внимание было уделено обеспечению инклюзивности, а также были созданы условия для активного участия представителей гражданского общества.

Отмечено, что если бы при подготовке отчета Amnesty International соблюдался принцип справедливости, то в этом документе было бы уделено внимание вопросу возвращения более 250 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении, начиная с 1987 года. Подчеркнута важность соблюдения Арменией своих обязательств по международным документам и обеспечения безопасного и достойного возвращения азербайджанцев на территории их проживания.

В письме особо подчеркивается минный террор Армении, представляющий серьезную угрозу для прав и свобод людей на освобожденных территориях Азербайджана, а также непредоставление Арменией какой-либо информации о судьбе почти 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате Первой Карабахской войны. Было отмечено, что полное игнорирование подобных фактов наглядно демонстрирует наличие серьезной предвзятости и двойных стандартов в подходе организации к вопросам прав человека.

Также отмечается, что обеспечение прав лиц, содержащихся под стражей, а также условия содержания и состояние здоровья этих лиц постоянно находятся в центре внимания омбудсмена в рамках деятельности Национального превентивного механизма, и что учреждение омбудсмена всегда открыто и готово к уточнению любой информации о лицах, содержащихся под стражей, а соответствующая информация регулярно предоставляется широкой общественности, что, к сожалению, также не отражено в отчете.

В завершение омбудсмен призвала все организации, включая международные неправительственные организации, при подготовке отчетов по правам человека уважать общепринятые принципы международного права, не нарушать принципы справедливости, беспристрастности, руководствоваться только объективными и подтвержденными фактами", - говорится в сообщении Аппарата омбудсмена Азербайджана.

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