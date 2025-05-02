На суде раскрыт факт «назначения» лица, занимавшего высокие посты в Армении, на «должность министра» самопровозглашенного режима (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 2 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном разбирательстве, судебный состав, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности в соответствии с законодательством.

Судебный процесс продолжился показаниями потерпевших и ответами на вопросы.

Потерпевший Рафиг Гулиев, житель села Гарадаглы, рассказал, что армянские вооруженные силы нападали на село, обстреливали мирных жителей и автобусы, пытали и убивали азербайджанцев и т. д., а также ответил на вопросы об оккупации села.

«Нам сказали, что Карабах принадлежит армянам, уезжайте», - отметил Р.Гулиев.

Он показал, что во время оккупации села Гарадаглы он, его отец и мать были взяты в заложники армянскими военнослужащими. По словам потерпевшего, среди напавших на село были наемники.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, Р.Гулиев заявил, что его самого, его отца Аластана Гулиева и других азербайджанцев на КамАЗах вывезли в Ханкенди, по дороге грузовик остановили в местечке под названием Бейлик Багы и часть заложников убили.

Отец потерпевшего А.Гулиев спустя некоторое время пребывания в заложниках скончался в результате пыток со стороны армянских военнослужащих. «Мою мать вернули после 13 дней пребывания в заложниках. Меня же вызволили из заложников через 45 дней. Когда мы были в заложниках, нас избивали каждый вечер. Каждый день нам давали кусок хлеба и немного воды, чтобы мы не умерли. И тем не менее продолжали свои пытки», — сказал он.

Р.Гулиев также подчеркнул, что его пытали, несмотря на ранение.

Потерпевший Намиг Гусейнов, житель села Ахуллу Ходжавендского района, сказал, что опознал обвиняемых по телевизору. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он отметил, что в свое время работал киномехаником в Гадруте и что с 1988 года среди жителей армянского происхождения началась пропаганда об отделении Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении.

Н.Гусейнов также рассказал о нападении на азербайджанскую школу армянских незаконных вооруженных формирований 25 сентября 1989 года и полученных тогда ранениях: «Я увидел, что они собираются убить Ису, и подошел. Помню как сейчас, вышло пять человек в красной одежде. Они зверски избили нас там. Видите этот мой палец? Они сломали его тогда. Мне разбили голову, впоследствии было наложено 13 швов».

Потерпевший Джавад Гусейнов, бывший председателем Гарадаглинского сельского Совета народных депутатов, в своих показаниях рассказал о неоднократных нападениях армянских вооруженных сил на село и о своем ранении. Он сказал: «Люди занимались хозяйством, животноводством. Они не хотели войны или конфликта».

Дж.Гусейнов заявил, что жители населенных пунктов вокруг села Гарадаглы были армянами по происхождению и что с ноября 1990 года возникли серьезные препятствия при въезде и выезде из Гарадаглы. По этой причине продовольствие в Гарадаглы доставлялось вертолетами. Он рассказал, что через некоторое время вооруженные силы Армении воспрепятствовали и передвижению вертолетов. 9 января 1992 года вертолет, доставлявший продовольствие из Агдама в село Гарадаглы, был обстрелян армянскими военнослужащими.

Потерпевший сообщил, что село регулярно обстреливалось из ракет «Алазань», пулеметов и автоматов, в результате чего были убитые и раненые.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший, ссылаясь на данные за январь 1992 года, сообщил, что численность жителей села Гарадаглы на тот момент составляла 1166 человек.

В ходе судебного заседания также были оглашены результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

После перерыва обвиняемый Давид Ишханян ответил на вопросы государственных обвинителей относительно оккупации Ходжавендского района. Он рассказал, что родился в селе Хешан Ходжавендского района и что в селе проживало 600-650 человек. По словам обвиняемого, у него есть сестра и брат по имени Григорий Ишханян: «Григорий примерно в 1988-1990 годах был бухгалтером колхоза имени Левона Мирзояна».

Отвечая на вопросы, он сказал, что знает Эмиля Балаяна и что тот являлся председателем колхоза. «Но когда мой брат был бухгалтером, он не руководил колхозом, а был назначен впоследствии», - сказал он.

В ответ на дальнейшие вопросы он заявил, что 26-27 июня 1991 года его не было в селе Гарадаглы: «26 июня я поехал в Ханкенди, чтобы отпраздновать день рождения своей будущей жены».

В этот момент в ходе процесса были оглашены предварительные показания Эмиля Балаяна, данные следствию 28 июня 1991 года. В этих показаниях Э.Балаян рассказал, как они готовились к нападению на ферму в селе Гарадаглы, где проживали азербайджанцы, кто участвовал в нападении, и указал, что вместе с ним в нападении участвовали: Эмиль Вартанович Балаян, Армин Родикович Авакян, Моник Арамович Габрилян, Араик Егорович Ишханян, Армин Арзикович Арапетян, Давид Рубенович Ишханян, Давид Максимович Кочарян, Андраник Карленович Григорян, Григорий Рубенович Ишханян, Арас Максимович Кочарян и Вреник Карленович Севумян. «Всеми ими руководил Володя Хачатурян», - добавил он.

В ответ на последующие вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли Давид Ишханян сообщил, что в сентябре 1992 года он был призван на военную службу, а затем был назначен командиром взвода в составе 28-го «Ходжавендского батальона». Обвиняемый также заявил, что командиром «Ходжавендского оборонительного района» был Монте Мелконян, а его заместителем — Мовсес Акопян.

«В моем взводе было 430-480 военнослужащих. В других взводах численность была где-то меньше, где-то больше. Приказы я получал из штаба. В распоряжении взвода имелись гранатометы, пулеметы, автоматы Калашникова», - добавил он.

Д.Ишханян заявил, что участвовал в операции по захвату верхней части Агдере, в захвате Чарекдара и Худавенга в направлении Кяльбаджарского района, в операциях в двух направлениях Физулинского района, в том числе в захвате небольшой высоты в селе Ашагы Вейселли.

На вопрос: «Была ли у Эмиля Балаяна неприязнь к вам, чтобы он упомянул вас и вашего брата?» — ответчик уклонился от ответа, заявив, что по выходным, в субботу и воскресенье, он дежурил в селе.

В этот момент государственный обвинитель Вюсал Алиев объявил, что и другие лица армянского происхождения (Александр Григорян и другие) дали аналогичные показания, упомянув те же имена, что и Э.Балаян.

Затем обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова. Он подтвердил, что в 2015-2018 годах занимал должность «командующего армией обороны» самопровозглашенного режима на ранее оккупированных территориях Азербайджана, а до этого занимал ряд других военных должностей. Обвиняемый сообщил, что начал службу в «армии» самопровозглашенного режима в сентябре 1992 года: «Я начал в должности заместителя командира мотострелкового батальона».

Он заявил, что не участвовал в операциях в Ходжавенде, а в Ходжалы, по его словам, впервые попал лишь во второй половине 1990-х годов.

Обвиняемый сообщил, что 2 октября 1992 года был ранен по пути в батальон, расположенный в селе Шырлан Шушинского района.

Л.Мнацаканян также заявил, что познакомился с генерал-майором Аркадием Тер-Тадевосяна, известным под прозвищем «Командос», руководившим операцией по захвату азербайджанского города Шуша, во время службы в Армении. По его словам, в то время Аркадий Тер-Тадевосян занимался подготовкой специалистов для армии.

Обвиняемый Аркадий Гукасян в ответ на вопросы государственных обвинителей заявил, что не располагает информацией о том, какие силы участвовали в захвате Ходжавенда и в резне, учиненной в Гарадаглы. Он также заявил, что лично не был знаком с Ашотом Гуляном и Монте Мелконяном.

На вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева о том, как он мог наградить этих лиц званием «героя» самопровозглашенного режима, не будучи с ними знаком, А.Гукасян не смог дать конкретного ответа, заявив, что это было сделано по представлению «комиссии».

Он также сообщил, что познакомился с Артуром Агабекяном примерно после 1994-95 годов и что в 1999 году «назначил» его «министром внутренних дел» самопровозглашенного режима: «Насколько мне известно, он служил в Министерстве обороны Армении».

Напомним, что А.Агабекян в 2000-2007 годах был заместителем министра оборона Республики Армения, а также занимал ряд других высоких должностей в Армении.

Очередное заседание суда назначено на 5 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.