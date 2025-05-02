Birbank Private удостоен международной премии «Best Private Banking Azerbaijan»

Birbank Private был удостоен престижной премии «Best Private Banking Azerbaijan» за 2025 год от авторитетного международного финансового издания «International Investor». Эта награда подчеркивает индивидуальный подход, высокие стандарты обслуживания и приверженность Birbank Private к максимальному удовлетворению клиентов, подтверждая международное признание исключительного опыта в сфере частного банкинга.

Издаваемый в Великобритании журнал «International Investor» освещает инновации, лидерство и эффективность ведущих компаний в инвестиционной и финансовой сферах по всему миру.

Основываясь на принципе индивидуального подхода, Birbank Private предлагает клиентам комплексные финансовые решения, включая управление счетами, профессиональные консультации по различным финансовым вопросам, индивидуальные банковские услуги и сопровождение персонального менеджера. Клиентам предоставляются уникальные кредитные предложения с индивидуальными процентными ставками, что обеспечивает удобство и экономию времени.

Кроме того, клиенты могут оформить премиальные карты «Birbank Premium» в желаемой валюте. Эти карты открывают доступ к ряду эксклюзивных привилегий, таких как бесплатный Fast Track в аэропортах, доступ в бизнес-залы Lounge, расширенные страховые пакеты, трансфер и круглосуточная консьерж-служба. Владельцы карт также пользуются скидками при покупках, преимуществами в отелях премиум-класса и доступом к закрытым мероприятиям.

В сфере инвестиций Birbank Private также предоставляет широкие возможности: управление инвестиционным портфелем, депозиты, операции с ценными бумагами, а также аренда индивидуальных сейфов для хранения ценностей. Клиенты могут размещать депозиты как в национальной, так и в иностранной валюте на гибких условиях.

Для повышения доступности высококлассного обслуживания Birbank Private недавно открыл новый филиал по адресу проспект Нефтчиляр 153, Port Baku 2. Новый филиал, разработанный в соответствии с современной концепцией, работает по будням с 09:00 до 17:00 и предлагает индивидуальное банковское обслуживание на самом высоком уровне.