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Названо количество мин, обезвреженных в апреле на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 1 мая 2025 15:23 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных в апреле на освобожденных территориях Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о проведенных в апреле операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Trend в ANAMA, в прошлом месяце в ходе операций по разминированию были обнаружены и обезврежены 302 противопехотные, 79 противотанковых мин и 3047 неразорвавшихся боеприпасов.

Согласно информации, 6365.7 гектара были очищены от мин.

Отметим, что операции по разминированию были проведены ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой Азербайджана, а также четырьмя частными компаниями.

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