Станция метро "28 Мая" не закрывается, будет ограничено движение по ряду направлений - Бахтияр Мамедов

БАКУ /Trend/ - Станция метро "28 Мая" не закрывается, движение в определенных направлениях будет ограничено.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов во время выступления на панельном заседании под названием "Устойчивые решения в транспортной инфраструктуре в медиапространстве" в рамках II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

Он отметил, что развитие метро осуществляется в соответствии с планируемыми шагами. "Станция "28 Мая" не закрывается, движение в определенных направлениях будет ограничено. В конце этого года будет полностью ограничено движение от станции "28 Мая" до станции "Дарнагюль", - сказал Б.Мамедов.

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