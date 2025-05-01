На суде в Баку продемонстрированы видеоматериалы, на которых Давит Ишханян поддерживает оккупацию города Шуша

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде были продемонстрированы видеоматериалы, свидетельствующие о том, что обвиняемый Давит Ишханян и его отряд перекрыли пути азербайджанским военным, пытавшимся предотвратить оккупацию города Шуша.

Как сообщает в четверг Trend, в видеоматериале, подготовленном армянской стороной, говорится, что Ишханян и его отряд перекрыли дорогу по приказу Монте Мелконяна, чтобы остановить продвижение в направлении Ходжавенда азербайджанских военных.

В видеоматериале говорится, что 15 мая 1992 года командир отряда Армен Авокян был убит в бою, после чего на его место был назначен Давит Ишханян.

Обвиняемый Д.Ишханян сказал на суде, что факты, содержащиеся в видеоматериале, "не соответствуют действительности" и "этот видеоматериал был снят в пропагандистских целях". Он сказал, что видеоматериал якобы был снят в начале 2020 года в преддверии так называемых "парламентских и президентских выборов" на находившихся в тот период под оккупацией территориях Азербайджана: "Целью этого была пропаганда. В то время я ходил с тростью. Даже если бы я захотел, то не смог бы присутствовать там физически", - добавил он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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