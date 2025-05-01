Казахи создали в Баку веселый патруль – настоящая операция по захвату… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Park Cinema, расположенном в Park Bulvar, с большим успехом прошел гала-вечер премьеры казахстанского комедийного фильма "Патруль: Последний приказ", сообщает Trend Life. Вечер прошел при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане с участием главы дипмиссии Алима Байеля и руководителя сети кинотеатров Park Cinema Эльнура Аллахвердиева.

В праздничном вечере приняли участие творческий коллектив картины во главе с продюсером и режиссёром Рустемом Омаровым. Актеры ответили на вопросы СМИ, сфотографировались с гостями.

С первых минут - это не просто фильм, это настоящая операция по захвату зрительского внимания: остроумный юмор, яркие персонажи и бешеный темп сделали проект "Патруль: Последний приказ" первой казахстанской франшизой, добившейся широкой популярности не только на родине, но и за её пределами.

Главные герои всеми силами стремятся попасть в кортеж главы государства. Однако у Шефа иные намерения: он лично отвечает за сопровождение Президента и желает, чтобы всё прошло безупречно. Учитывая репутацию Серика, Медета, Олжаса, Эдила, Ильяса и Бекса, Шеф категорически приказывает им держаться подальше от кортежа. Вместо них он поручает ответственную миссию элитным сотрудникам полиции Семея - Диме и Ренату. Тем не менее главные герои не намерены отказываться от своей мечты: сопровождение президента - заветное стремление каждого стража порядка. Фильм с юмором и искренностью показывает, на что готовы простые патрульные ради воплощения этой цели. Зрителя ждут как забавные и жизненные эпизоды из повседневной службы, так и трогательные, напряжённые моменты.

Фильм будет представлен только в сети кинотеатров Park Cinema.

Для приобретения билетов https://new.parkcinema.az/az/movie/6809f2e687f15d5253eeea86

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!