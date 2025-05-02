Платформа "Общественные процессы в медиапространстве" - инструмент диалога между медиа и государством - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Второй год подряд Форум на тему "Общественные процессы в медиапространстве" служит эффективной платформой для обсуждения актуальных общественных вопросов в медиаповестке страны и способствует развитию диалога между государством и медиа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов в ходе выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством.

Он отметил, что целью Агентства развития медиа при создании данной платформы, возникшей как социальный запрос общества, является поддержание здоровых отношений между субъектами медиа, ответственными за профессиональную подготовку и передачу информации, и государственными органами, выполняющими функцию надежного источника информации и дальнейшее повышение уровня профессионализма в разработке журналистского контента с общественным содержанием.

"Хотелось бы напомнить, что Форум, организованный в прошлом году, был отмечен как значительное достижение в формировании медиаповестки, особенно в направлении более профессионального освещения тем, вызывающих общественный интерес, и был высоко оценен как государственными органами, так и медиасообществом",- добавил он.

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