AZAL предоставляет пассажирам возможность более выгодно повысить класс обслуживания



БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедрил новую программу AZAL Upgrade, направленную на повышение уровня удовлетворенности пассажиров. В рамках этой программы пассажиры, оформившие билеты эконом-класса, могут повысить класс обслуживания до премиум-эконом или бизнес-класса.

Пассажиры, которые воспользуются программой AZAL Upgrade, смогут воспользоваться всеми привилегиями, предоставляемыми для соответствующего класса обслуживания.

Существует несколько способов воспользоваться данной услугой. Пассажиры, оформившие билет эконом-класса, получат информацию о программе AZAL Upgrade по электронной почте до своего рейса. Перейдя по ссылке, указанной в письме, пассажиры могут предложить свою цену и получить места в премиум-эконом или бизнес-классе по специальной цене. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться услугой через раздел «Управление бронированием» на сайте www.azal.az и в мобильном приложении, а также через онлайн-регистрацию (check-in).

Возможность повышения класса обслуживания доступна онлайн до 14 часов до вылета рейса. После подачи предложения пассажир получит уведомление о результате в течение 12 часов до выполнения рейса, и будет сообщено, принято ли его предложение.

Оплата производится только в случае принятия предложения. Средства, уплаченные за услугу, не возвращаются и не изменяются. Если предложение не принимается, дополнительных платежей с пассажира не взимается.

Кроме того, если воздушное судно, назначенное для рейса, будет заменено и на новом судне не будет бизнес-класса, повышение класса не состоится, и уплаченная сумма будет полностью возвращена пассажиру. Однако, если на новом судне есть бизнес-класс, пассажир получит все привилегии без изменений.



Дополнительную информацию можно получить по ссылке: https://upgrade.plusgrade.com/offer/AzerbaijanAirlines?lang=en