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Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)

Общество Материалы 1 мая 2025 14:39 (UTC +04:00)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)

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Компания McDonald’s Azərbaycan провела очередную экологическую акцию, в рамках которой в городе Сумгайыт было посажено 400 деревьев ханского чинара. Посадка прошла при поддержке Исполнительной власти города Сумгайыт.

Ханский чинар был выбран не случайно — в азербайджанской культуре это дерево символизирует долголетие и устойчивость. Посаженные деревья стали важным вкладом в озеленение города и улучшение его экологической среды.

В мероприятии приняли участие более 50 сотрудников компании. Подобные инициативы являются частью широкой деятельности McDonald’s Azərbaycan в области устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Компания последовательно реализует экологические проекты, направленные на сокращение использования пластика, переход на перерабатываемые материалы и повышение энергоэффективности своих процессов, внося вклад в развитие более устойчивой городской инфраструктуры и заботу о будущем поколении.

Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
Компания McDonald’s Azərbaycan организовала экологическую акцию по посадке деревьев в Сумгайыте (ФОТО)
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