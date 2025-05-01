Венгрия призывает ЕС к поддержке "Вертикального коридора"

БАКУ /Trend/ - На встрече высокого уровня в рамках CESEC (Энергетическое объединение Центральной и Юго-Восточной Европы), которая прошла в Будапеште в сентябре 2016 года, министры Греции, Болгарии, Румынии и Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) по реализации проекта "Вертикальный коридор". С тех пор заинтересованные организации неоднократно подтверждали свою приверженность этому проекту, сообщил венгерский орган регулирования энергетики и коммунальных услуг в эксклюзивном интервью изданию CE Report, передает Trend.

"Они также выразили готовность продолжать внедрение Коридора на встречах высокого уровня CESEC, последняя из которых состоялась в Будапеште в октябре 2024 года. Неудачные аукционы по продаже мощностей на различных участках Коридора в прошлом показали, что эти проекты не могут зависеть исключительно от финансирования за счет резервирования мощностей трейдерами, и будут требовать государственного финансирования", - отметили в ведомстве.

Регулирующий орган подчеркнул, что операторы систем передачи газа (TSO) и правительство Венгрии постоянно подчеркивают важность мобилизации средств ЕС для этого проекта.

"Коридор потенциально обеспечит доступ к дополнительным альтернативным источникам газа для региона Центральной и Восточной Европы, а развитие сети в каждой стране устранит существующие узкие места на маршруте. Таким образом, реализация проекта может повысить уровень надежности поставок в целом. Венгерский участок коридора проходит от соединительного пункта Румыния-Венгрия (IP) до IP Венгрия-Словакия.

Касаемо последних изменений в этой части коридора, в ведомстве сообщили:

"С 1 февраля 2024 года венгерские и словацкие операторы систем передачи (TSO) увеличили производственные мощности на соединительном пункте HU-SK IP на 50%, достигнув 2,6 миллиарда кубометров в год. С 1 апреля пропускная способность интерконнектора составит 3,5 миллиарда кубометров в год. Пропускная способность двустороннего газового интерконнектора Румыния-Венгрия была увеличена в 2023 году (с 1 октября), и теперь текущая пропускная способность составляет 2,6 миллиарда кубометров в год в обоих направлениях".