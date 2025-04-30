Транзитные возможности между Азербайджаном и Ираном расширятся - комментарий

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана в евразийском пространстве укрепляется, а его транзитные возможности с каждым днем увеличиваются. Коридор Север–Юг, новые дороги в направлении Баку–Гусар, проект Калала–Агбенд, формирование маршрута Калала–Агбенд–Джебраил–Физули–Агдам–Евлах–Гянджа–Тбилиси–Батуми принесут стране множество преимуществ.

Об этом сказал в среду Trend эксперт по транспорту Рауф Агамирзаев.

Говоря о транспортных коридорах и дорогах между Азербайджаном и Ираном, он отметил, что автомобильная дорога вдоль Каспийского моря по коридору Север-Юг уже построена. "Остался участок дороги R8 в районе поселка Тагиева, который также планируется улучшить. Но дорога, общая протяженность которой составляет 500 км, уже введена в эксплуатацию. Также были усовершенствованы погранично-пропускные пункты и построены дороги в этом направлении", - сказал Р.Агамирзаев.

Эксперт сказал, что по проекту Аразского коридора можно отметить мост, построенный в поселке Агбенд Зангиланского района. "Кроме того, дороги, которые будут функционировать в этом направлении, являются составной частью коридоров Юг-Запад, Север-Юг, а также Восток-Запад. Дороги, проложенные через Агбенд, формируют два новых направления в Карабахе и Восточном Зангезуре. Таким образом, одно направление - это маршрут Калала-Агбенд-Джебраил-Физули-Агдам-Евлах-Гянджа-Тбилиси-Батуми, а другое - путь из Агбенда через Худафарин-Лачин-Кяльбаджар - Муровдагский тоннель и через Гянджу в направлении Грузии. Кроме того, у нас также есть традиционные дороги через Астару и Билясувар. Тем самым Азербайджан, предлагая различные варианты, обеспечил более короткие пути", - сказал он.

Р.Агамирзаев подчеркнул, что, наряду с этими дорогами, возможны железнодорожные перевозки. "В настоящее время ведутся активные работы в связи с транспортировкой 5 миллионов тонн грузов через коридор Север-Юг до 2028 года, осуществляется модернизация железной дороги Алят-Осмалы-Астара. Кроме того, завершается укладка дорожного покрытия на железной дороге Сумгайыт-Ялама. Работы на железной дороге Горадиз-Агбенд также близки к завершению. Ожидается, что в этом году начнется ремонт железных дорог в Нахчыване. Планируются строительные работы на участке железной дороги по направлению от Ирана до Аразского коридора. Новые возможности также появятся со строительством и вводом в эксплуатацию железной дороги Решт-Астара", - добавил он.

Политолог Руфат Гусейнли сказал Trend, что визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан может открыть новую страницу в отношениях между двумя странами.

"Возможно расширение сотрудничества между двумя странами в сфере торговли и транспорта. Примером такого сотрудничества являются такие проекты, как транспортный коридор Север-Юг. Могут быть обсуждены такие вопросы, как расширение торговых связей между двумя странами, расширение энергетического сотрудничества и развитие транспортной инфраструктуры. Сотрудничество в этих областях может оказать положительное влияние на экономику обеих стран. Визит Пезешкиана также важен с точки зрения обсуждения вопросов региональной безопасности. Азербайджан и Иран заинтересованы в совместной деятельности для обеспечения региональной стабильности. Этот визит может стать важным шагом с точки зрения развития сотрудничества между двумя странами в области безопасности и координации подхода к региональным вопросам", - добавил он.

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