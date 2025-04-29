Азербайджанский русский драмтеатр представит премьеру к юбилею Магсуда Ибрагимбекова

БАКУ /Trend Life/ - 16 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится премьера спектакля "Будущее, которое создаёт мечта", приуроченная к 90-летию со дня рождения народного писателя Азербайджана Магсуда Ибрагимбекова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Главное в этой жизни - дружба и мечта! История о Тиме и его друзьях - подростках, которых связывает настоящая дружба, способная преодолеть любые испытания. Весёлые приключения, первая любовь, интриги и неожиданные поступки наполняют их жизнь яркими красками. Основано на рассказах Магсуда Ибрагимбекова - о нас, о юности и о той свободе, которую важно сохранить в сердце навсегда.

Режиссёр-постановщик - Рауля Турккан, инсценировка и музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, художник по декорациям - Мустафа Мустафаев, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, хореограф - заслуженная артистка Нигяр Рзаева, ассистенты режиссёра - заслуженная артистка Инна Имранова и Юлия Лимарева.

В спектакле играют - заслуженные артисты Азербайджана Инна Имранова, Милана Соколенко, актеры Тамерлан Абдуллаев, Рашад Алияров, Джохар Абдуллаев, Руслан Павлов, Сабина Асим, Тамилла Абуталыбова, Айлин Турккан, Диляра Назарова, Самира Рагимова, Сяма Велиева.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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