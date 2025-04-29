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Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова подарила бакинцам уникальное шоу (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 29 апреля 2025 15:30 (UTC +04:00)
Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова подарила бакинцам уникальное шоу (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся сольный концерт народной артистки Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, заслуженной артистки Туркменистана Юлдуз Усмановой, организованный 33Event, сообщает Trend Life.

Этот вечер стал настоящим праздником музыки и эмоций для всех, кто пришёл насладиться талантом одной из самых ярких и многогранных певиц Востока.

Юлдуз Усманова, народная артистка Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, заслуженная артистка Туркменистана вновь подарила бакинским зрителям уникальное шоу, которое объединило различные музыкальные стили. Певица исполнила свои знаменитые хиты, такие как "Мухаббат", "Сени севердим", "Мама", а также представила новые композиции, удивив публику разнообразием жанров – от мелодичных и лиричных баллад до ритмичного рока.

Вечер был наполнен искренними эмоциями, а зрители восторженно встречали каждую песню аплодисментами. Не только вокальные данные певицы, но и особая харизма, а также традиции и современные тенденции делают её концерты незабываемыми. Юлдуз Усманова по праву остаётся одной из самых востребованных и любимых артисток, чье имя стало синонимом высокого профессионализма и неиссякаемого творческого вдохновения.

Этот вечер стал не только встречей с прекрасной музыкой, но и настоящим культурным обменом, где восточная душа и западные музыкальные течения соединились в едином творческом потоке.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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