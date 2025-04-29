Будущие азербайджанские врачи удивили исполнением классики - любовь к музыке не знает профессий и границ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Конференц-концертном центре Фикрета Амирова состоялся концерт "Operanın gələcək nəsli, yeni nəfəsi" (Будущее оперного искусства – новое дыхание) с участием камерного оркестра Университета "Хазар", организованный в рамках второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, сообщает Trend Life.

Открылся вечер эмоциональным выступлением народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, которая исполнила знаменитую арию "Хабанера" из оперы "Кармен" великого Жоржа Бизе. Для самой певицы образ страстной и свободолюбивой Кармен стал не просто сценическим амплуа, а знаковым символом её многолетнего творчества, покорившим мировые сцены.

Затем эстафету подхватили молодые таланты из ведущих музыкальных учреждений страны - Национальной консерватории Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой, а также студенты других музыкальных учебных заведений. Звучали произведения как мировых, так и азербайджанских композиторов, в исполнении которых чувствовались выразительность и искреннее отношение к искусству.

Однако настоящим сюрпризом вечера стало выступление студентов Азербайджанского медицинского университета, неожиданно раскрывшее вокальный потенциал будущих врачей. Девушки, далекие от профессиональной сцены, исполнили хор девушек из оперетты великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Их искренность и сценическое обаяние уверенно доказали, что любовь к музыке не знает профессий и границ.

Вечер действительно удался – наполненный энергией, творчеством и надеждой на яркое будущее азербайджанской оперной сцены.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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