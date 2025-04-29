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Надеемся на тесное сотрудничество с НПО Азербайджана - представитель Джибути

Политика Материалы 29 апреля 2025 12:39 (UTC +04:00)
Надеемся на тесное сотрудничество с НПО Азербайджана - представитель Джибути

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Надеемся на тесное сотрудничество с правительством и НПО Азербайджана.

Об этом Trend заявил генеральный директор Национального агентства по делам людей с инвалидностью, советник президента Джибути по вопросам инвалидности Дуале Саид Махамуд на полях учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество как с правительством Азербайджана, так и с неправительственными организациями, уже присоединившимися к этой инициативе.

Все, что связано с данной платформой, имеет важное значение для всех участников, и мы рады быть частью этого процесса с самого начала", - сказал он.

По его словам, особенно вдохновляет масштаб международной поддержки. Он отметил, что политический диалог перешел в практическую плоскость - к совместным проектам, в которые вовлечены многие страны.

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