Институциональная структура Азербайджана в сфере макропруденциальной политики соответствует принципам качественного регулирования – МВФ

БАКУ/Trend/ - Институциональная структура Азербайджана в сфере макропруденциальной политики в целом соответствует принципам качественного регулирования и может быть усилена за счёт публикации стратегии макропруденциальной политики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в обновленном отчете Международного валютного фонда (МВФ).

«В соответствии с действующей системой, все макропруденциальные полномочия сосредоточены в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) и закреплены в Законе Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики», который определяет мандат и предоставляет соответствующие полномочия для действий. Многочисленные меры, принятые в последние годы, свидетельствуют о том, что власти обладают как решимостью, так и способностью к действиям. Публикация стратегии макропруденциальной политики с чётко обозначенными целями и ключевыми индикаторами поможет определить моменты для задействования соответствующих инструментов, наладить коммуникацию с общественностью и повысить транспарентность и подотчётность», - говорится в отчете.

Как отмечается, достигнут значительный прогресс в формировании набора макропруденциальных инструментов для повышения устойчивости банков, в том числе к валютным рискам, связанным с высокой долларизацией.

«С момента проведения Программы оценки финансового сектора в 2015 году, ЦБА создал комплексный набор макропруденциальных инструментов, включающий меры, ориентированные на заёмщиков, 36 буферов капитала, в том числе контрциклический буфер капитала и дополнительное капитальное требование для системно значимых банков, ограничения на крупные кредитные риски и открытые валютные позиции, повышенные требования к резервам по валютным депозитам, а также меры ликвидности, включая внедрение коэффициента покрытия ликвидностью (Liquidity Coverage Ratio) в 2023 году в соответствии с Базель III. С 1 марта 2025 года вводится контрциклический буфер капитала в размере 0,5% для банков», - отмечают аналитики МВФ.

В отчете подчеркивается, что ЦБА приложил значительные усилия по внедрению международных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору, адаптированных к национальным условиям, усилив пруденциальные требования, стандарты корпоративного управления и управления рисками.

«Многие из этих улучшений находятся на ранней стадии реализации. В соответствии со Стратегией развития финансового сектора на 2024–2026 годы ЦБА внедряет пруденциальные стандарты Базель III. Также разработана новая модель надзора, основанная на рисках, с учётом международной передовой практики, пилотный проект по которой начнётся в начале 2025 года. После усиления надзорных мер увеличилась доля банков, полностью соответствующих пруденциальным требованиям», - сказали в МВФ.