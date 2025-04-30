Генсек ОПЕК не ожидает скорого пика спроса на нефть, призывает к инклюзивному энергетическому будущему (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/ Trend/ - ОПЕК не ожидает пика спроса на нефть в обозримом будущем.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь организации Хайсам Аль-Гайс.

«На это есть несколько причин. Первая связана с демографическими и экономическими тенденциями. Ожидается, что к 2050 году численность населения мира достигнет 9,7 миллиарда человек. Урбанизация будет усиливаться, и к тому времени две трети населения будут жить в городах. Кроме того, к 2050 году мировая экономика, по прогнозам, удвоится. Уже к 2030 году пятый миллиард человек присоединится к среднему классу — по сравнению с более чем четырьмя миллиардами сегодня», - отметил он.

Генеральный секретарь ОПЕК отметил, что эти процессы будут сопровождаться существенным ростом энергопотребления, а значит — и спроса на нефть.

«К 2050 году, по нашим прогнозам, мировое потребление энергии вырастет на 24%, а спрос на нефть превысит 120 миллионов баррелей в сутки. На самом деле, уже сегодня мир потребляет больше всех видов энергии, чем когда-либо прежде — угля, нефти, газа, древесины и электроэнергии», - пояснил Аль-Гайс.

Он также подчеркнул, что рост одного источника энергии во многом стимулирует рост других.

«К примеру, техника, работающая на нефтепродуктах, а также материалы на основе нефти широко используются при производстве и установке ветряных турбин, солнечных электростанций и других объектов возобновляемой энергетики. Нефтепродукты необходимы и для производства литий-ионных батарей, а также задействованы по всей цепочке электросетевой инфраструктуры.

«Кроме того, нельзя забывать о множестве нефтяных и нефтехимических продуктов, которые мы ежедневно используем. Это транспорт, работающий на бензине, дизельном топливе или авиационном керосине; пластик, из которого изготавливаются ноутбуки, компьютеры, телевизоры; медицинские изделия и оборудование, применяемые в больницах; упаковка, сохраняющая продукты питания; продукция сельского хозяйства и бытовые товары. Всё это убедительно свидетельствует о том, что спрос на нефть будет только расти», - добавил Аль-Гайс.

Новые тенденции, влияющие на решения ОПЕК

Генеральный секретарь ОПЕК отметил, что организация постоянно проводит мониторинг и пересмотр рыночных прогнозов.

«Это часть ежедневной работы Секретариата ОПЕК. В настоящее время мы в целом сохраняем оптимизм в отношении перспектив глобального экономического роста: в 2025 году он прогнозируется на уровне 3%, а в 2026 году — 3,1%. При этом ожидается, что ежегодный прирост спроса на нефть составит 1,3 миллиона баррелей в сутки в оба года. Однако мы по-прежнему учитываем множество факторов неопределённости», — заявил он.

По его словам, в краткосрочной перспективе среди ключевых рисков остаются тарифные споры и торговые разногласия, несмотря на ожидания заключения соглашений между США и основными торговыми партнёрами. «Очевидно, что в ближайшие месяцы необходимо сохранять бдительность, и ОПЕК продолжит ежедневно отслеживать все изменения на рынке», - добавил Аль-Гайс.

Аль-Гайс подчеркнул, что для ОПЕК и её партнёров по Декларации о сотрудничестве приоритетом остаётся комплексный взгляд на глобальную картину.

«Мы отслеживаем все ключевые факторы, влияющие на мировой рынок нефти — от темпов экономического роста до баланса спроса и предложения, а также уровня запасов. Все решения принимаются на основе достоверных данных, тщательного анализа и реального положения дел. Это крайне важно для того, чтобы мы не теряли из виду нашу основную цель — сбалансированный рынок и устойчивую стабильность», — отметил он.

Будущее ОПЕК+

Генеральный секретарь отметил, что Декларация о сотрудничестве (DoC), известная как ОПЕК+, продолжает оставаться полностью сосредоточенной на достижении сбалансированного и стабильного нефтяного рынка.

«ОПЕК+ прилагает усилия для обеспечения стабильности рынка в интересах всех участников отрасли — производителей, потребителей, инвесторов, а также глобальной экономики в целом. Добровольные корректировки добычи со стороны стран-участниц доказали свою эффективность. В частности, благодаря усилиям ОПЕК+ нефть стала наименее волатильным сырьевым товаром в 2024 году», — заявил Аль-Гайс.

По его словам, за девять лет своего существования формат DoC зарекомендовал себя как действенный механизм преодоления нестабильности на рынке — начиная с кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и заканчивая различными фазами глобальной экономической неопределённости.

«С учётом достигнутых результатов и прочного духа единства и согласованности среди стран-участниц, ОПЕК+ обладает всеми возможностями для продолжения стабилизации мирового нефтяного рынка. Это важнейший элемент современной структуры глобального энергетического пространства», — подчеркнул он.

Интеграция нефти в повестку «энергетического будущего»

По мнению генерального секретаря ОПЕК, в обсуждении будущего энергетики должны участвовать все.

«Это всегда было нашим принципом: мы за инклюзивность, а не исключение. Мы никого не отвергаем и ничего не отрицаем. Мы положительно оцениваем тот факт, что на COP29 в Азербайджане за столом переговоров были представлены все стороны.

Как подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия COP29, нефть и газ — это действительно «дар Божий». Они остаются жизненно важными как для стран-производителей, так и для потребителей по всему миру. Более того, на их долю приходится около 55% мирового энергобаланса. Обсуждение климата и будущих энергетических путей невозможно без учета роли нефти и газа», — заявил генеральный секретарь ОПЕК.

Он считает, что инклюзивность должна стать основой дальнейшего развития.

«Мы должны ясно понимать, что построение будущего с низким уровнем выбросов, параллельно с обеспечением энергетической безопасности и полного доступа к энергии, предполагает множество путей. Это не один путь для всех, будь то страна или отрасль. В ОПЕК мы придерживаемся принципа универсальности энергетических решений. Ни один источник энергии не способен удовлетворить растущий спрос и потребности всех», — отметил Аль-Гаис.

Генеральный секретарь подчеркнул, что ОПЕК выступает за подход, ориентированный на интересы всех народов, принимая во внимание возможности, национальные особенности и приоритеты развития каждой страны, чтобы никто не остался в стороне.

«Миллиарды людей в развивающемся мире всё ещё пытаются наверстать упущенное в области энергии. Для этих людей будущее энергетики не связано с обсуждением затрат и выгод от различных источников энергии или выбором покупки электромобиля. Вместо этого речь идет о достижении базовых энергетических потребностей, которые развитые страны воспринимают как должное, таких как возможность включить свет, готовить на чистой плите или иметь моторизованный транспорт для передвижения на работу или в школу. Принцип «общих, но дифференцированных обязательств и соответствующих возможностей» имеет решающее значение и является основой процесса РКИК ООН и всех встреч на COP.

Мы поддерживаем подход, ориентированный на все технологии, именно поэтому наши страны-члены инвестируют в улавливание, использование и хранение углерода, прямое захватывание углерода из воздуха, циклическую углеродную экономику, а также в другие источники энергии, такие как водород, возобновляемые источники и ядерная энергия.

Мы с нетерпением ожидаем COP30 в конце этого года в Бразилии, стране, которая недавно присоединилась к Хартии сотрудничества ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК»,- заключил он.