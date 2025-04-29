БАКУ /Trend/ - Учреждена должность советника по вопросам образования в посольстве Азербайджана в Грузии.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с учреждением должности советника по вопросам образования в некоторых посольствах Азербайджанской Республики и внесением изменений в распоряжение № 2093 Президента Азербайджанской Республики от 14 марта 2012 года "Об учреждении должности советника по вопросам образования в посольствах Азербайджанской Республики в некоторых зарубежных странах".

Согласно распоряжению, с целью продвижения возможностей получения образования в Азербайджанской Республике и развития сотрудничества с иностранными государствами в сфере образования, оказания поддержки гражданам Азербайджанской Республики в получении образования в образовательных учреждениях иностранных государств и защиты их образовательных прав, а также обеспечения соответствующей координации в этом направлении, учреждается должность советника по вопросам образования в посольстве Азербайджанской Республики в Грузии.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.