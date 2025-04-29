TAP AG поделился данными о транспортировке газа в марте 2025 г. (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - С 1 по 29 марта по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано 0,9 миллиарда кубометров газа, из которых 0,74 миллиарда кубометров поступили в Италию, по 0,07 миллиарда кубометров – в Грецию и Болгарию, сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.

"С начала коммерческой эксплуатации и по состоянию на 29 марта 2025 года общий объём транспортируемого газа достиг 45,29 миллиарда кубометров", – отметили в консорциуме.

Напомним, что TAP обеспечивает транспортировку природного газа от границы Греции с Турцией до южной части Италии, предоставляя заинтересованным сторонам возможность поставок газа в различные страны Европы.

TAP предлагает прямой и экономически эффективный маршрут транспортировки в рамках Южного газового коридора — 3500-километровой газовой цепочки, которая простирается от Каспийского моря до Европы.

X: @Lyaman_Zeyn