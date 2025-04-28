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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран участвуют в важных международных проектах

Политика Материалы 28 апреля 2025 19:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Иран участвуют в важных международных проектах
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран в то же время принимают участвуют в важных международных проектах, в том числе мы тесно взаимодействуем по проекту транспортного коридора Север-Юг.

Об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме, сообщает Trend.

«Мы хотим, чтобы это был не просто транспортный коридор, а чтобы он создавал возможность для открытия вдоль дороги нового бизнеса, новых промышленных предприятий, как на территории Азербайджана, так и Ирана», - отметил глава государства.

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