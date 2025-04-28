Азербайджан и Иран - это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями - Масуд Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в вопросе прохождения коридоров и автомобильных дорог, коридоров Север-Юг, а также Восток-Запад между нами и Россией, Азербайджан и Иран – это в подлинном смысле слова перекресток, через который могут пролегать транспортные маршруты.

Об этом, в частности, заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме, сообщает Trend.

«Естественно, Азербайджан и Иран - это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями», - сказал Президент Ирана.