Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве (ФОТО)

Общество Материалы 29 апреля 2025 14:53 (UTC +04:00)
ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 29 апреля 2025 года генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ICESCO) Салим бин Мухаммед аль-Малик посетил Общину Западного Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на встрече генерального директора с председателем правления Общины Азизом Алекперли, председателем наблюдательного совета Мисиром Мардановым и другими лицами, представленными в руководстве Общины, состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как сохранение культурного наследия, межкультурный диалог.

Представители Общины проинформировали главу ИСЕСКО о нарушении основных прав азербайджанцев, в том числе культурных и образовательных, в результате этнической чистки в Армении, уничтожении там азербайджанского культурного наследия и выразили надежду на усилия организации по этим вопросам в соответствии с решениями Саммита Организации исламского сотрудничества в Банжуле 2024 года и мандатом ИСЕСКО.

Руководство ИСЕСКО высоко оценило этническое и религиозное разнообразие, толерантную среду в Азербайджане, вклад Азербайджана в межкультурный диалог и деятельность ИСЕСКО, приветствовало миролюбивый подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве, и подчеркнуло, что выявление истин об исламском наследии и сохранение культурного наследия необходимы для достижения мира и взаимопонимания.

На встрече были рассмотрены направления практического сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве (ФОТО)
ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве (ФОТО)
ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве (ФОТО)
ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве (ФОТО)
ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве (ФОТО)
ИСЕСКО поприветствовала подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости