Президент Ильхам Алиев: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире

БАКУ /Trend/ - Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и во всем мире. Вокруг этого проекта ходят различные предположения, слухи. На самом деле для этого нет никаких оснований. Потому что это просто новый транспортный проект.

Об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме, сообщает Trend.

Глава государства сказал, что это проект, который соединяет Азербайджан, его основную часть, с Нахчыванской Автономной Республикой через Иран. В то же время он откроет большие транзитные возможности.