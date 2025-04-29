Состоялось очередное заседание Руководящего комитета по Соглашению о долевом разделе добычи в ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

Состоялось очередное заседание Руководящего комитета по Соглашению о долевом разделе добычи между ЗАО «AzerGold» и «R.V. Investment Group Services, LLC USA».

На заседании под руководством Председателя руководящего комитета, члена правления-заместителя председателя ЗАО “AzerGold” Хайяма Фарзалиева были обсуждены вопросы, включенные в повестку дня, касающиеся деятельности, осуществляемой в сферах соглашения.

На заседании сначала были рассмотрены работы, выполненные в рамках плана действий по участке соглашения "Гедабей", рассмотрены предложения по инфраструктурным проектам, которые будут реализованы в рамках эксплуатационных работ на месторождении, приняты соответствующие решения.

Также после передачи полномочий по представлению государства по договору ЗАО «AzerGold» в рамках работ по подготовке к эксплуатации в других участках договора были рассмотрены меры, осуществляемые на основе требований местного законодательства и международных стандартов, обсуждены планируемые работы на предстоящий период.

Отметим, что руководящим комитетом, курирующим проект по соглашению о долевом разделе добычи, являются ЗАО «AzerGold», Министерство экономики, Министерство экологии и природных ресурсов и «R.V. Investment Group Services, LLC».

Напомним, что законом Азербайджанской Республики от 21 июня 2024 года № 1176-VIQ полномочия по представлению государства в связи с реализацией Соглашения о разведке, разработке и распределении добычи с перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов Гедабей, Гоша, Хархар, Гарадаг, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели переданы ЗАО «AzerGold».