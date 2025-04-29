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Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии (ФОТО)

Политика Материалы 29 апреля 2025 18:49 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии (ФОТО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой «НАТО-Грузия 2025», проходящих в Грузии.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Основное внимание в ходе учений уделено повышению подготовки многонациональных подразделений по планированию и организации кризисных операций, а также маломасштабных совместных операций на суше и в киберпространстве.

Отметим, что международные тактические учения с участием 17 стран-членов и партнёров НАТО продлятся до 8 мая.

Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии (ФОТО)
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