Азербайджан и страны D8 способны наладить прочные связи между собой - Амин Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и страны D8 способны наладить прочные связи между своими народами и обществами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Учитывая хорошие отношения между Азербайджаном и странами Группы D8, я верю, что мы сможем выстроить прочные связи между нашими народами и обществами, что имеет особую важность", - сказал он.

А.Мамедов подчеркнул, что проведение конференции НПО Глобального Юга в Баку стало ещё одной возможностью для объединения гражданских обществ и активизации совместной работы в этом направлении.

"Уверен, что после этого форума у нас будет шанс вновь встретиться, чтобы обсуждать масштабные идеи и реализовывать крупные проекты", - добавил он.

Он также напомнил, что с момента обретения независимости Азербайджан столкнулся с серьёзными вызовами, в том числе с конфликтом с соседним государством. По его словам, за эти годы были предприняты значительные усилия по развитию страны, повышению благосостояния населения и укреплению армии, что в итоге позволило освободить оккупированные Арменией территории.