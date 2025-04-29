Из показаний потерпевшего, данных на суде над Рубеном Варданяном: Мы обезвредили 59 новых мин, установленных в направлении села Талыш (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 апреля продолжился судебный процесс над Рубеном Варданяном, гражданином Армении, обвиняемым в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, проведенном в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также выбранным им адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством, ознакомил их составом суда, переводчиками, секретарями, государственными обвинителями и т. д.

Далее обвиняемый Рубен Варданян и его адвокат Авраам Берман подали протест против судейской коллегии.

Обосновывая протест, защитник обвиняемого А.Берман отметил неудовлетворение некоторых из его многочисленных ходатайств, представленных на предыдущих судебных процессах, а также то, что они не имели возможности до настоящего времени в полном объеме ознакомиться со всеми протоколами судебных заседаний, а также заинтересованность в уголовном преследовании судейской коллегии, рассматривающей дело, в связи с чем они выразили протест против судейской коллегии.

Р.Варданян заявил протест.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, защищающий государственное обвинение, выразив отношение к протесту, сказал, что суд уже обнародовал позицию по указанным вопросам на предыдущих судебных процессах. Он добавил, что стороне защиты создаются необходимые условия для ознакомления с протоколами судебных заседаний. В.Алиев также заявил, что в целом подобные основания, а именно неудовлетворение судом ходатайств стороны защиты, не могут давать оснований для вывода в заинтересованности судейской коллегии, рассматривающих дело, в расследовании преступления.

Потерпевшие, участвовавшие в процессе, попросили суд не удовлетворять протест.

Суд удалился на совещание для рассмотрения ходатайства. После совещания было оглашено решение суда относительно протеста стороны защиты. Согласно решению, протест был отклонен.

Так, обосновывая принятое решение, председательствующий отметил, что сторона защиты не представила конкретных доказательств того, что судебная коллегия, рассматривающая дело, заинтересована в уголовном преследовании по Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджанской Республики.

Затем потерпевшие дали показания в суде.

Пострадавший Нурлан Багиров заявил, что во время службы во внутренних войсках Министерства внутренних дел он и его сослуживцы подверглись нападению со стороны остатков армянских вооруженных сил и армянских незаконных вооруженных формирований. По словам Н.Багирова, во время инцидента по ним были произведены выстрелы и брошены ручные гранаты. В результате стали шехидами 14 его сослуживцев (12 из внутренних войск и 2 из Министерства обороны), несколько военнослужащих получили ранения. Н.Багиров сообщил, что он также получил ранения во время инцидента.

Другой потерпевший Шамиль Исрафилов также заявил о полученных ранениях: «Они стреляли из огнестрельного оружия, бросали в нас гранаты. В результате взрыва гранаты я получил ранения».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Ш.Исрафилов сказал, что в момент происшествия 14 его сослуживцев погибли, еще 24 человека получили ранения.

Потерпевший Вюсал Эйюбов в своих показаниях заявил, что был ранен в результате огня, открытого армянскими военнослужащими из огнестрельного оружия. В ответ на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева он также отметил, что его сослуживцы погибли, а некоторые получили ранения.

Потерпевший Таджиаддин Керимов сообщил, что, будучи военнослужащим Н-ской воинской части, получил ранение в результате разрыва мины в направлении села Талыш, которое ранее входило в административную территорию Тертерского района, а в настоящее время относится к Агдеринскому району. Он подчеркнул, что в тот момент вместе с сослуживцами занимался разминированием участка с целью открытия дороги снабжения на освобожденных территориях. Во время обезвреживания очередной мины произошел взрыв, и он получил ранение. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший сообщил, что на данном участке ими были обезврежены 59 мин. Обнаруженные мины были установлены в последние годы и произведены в Армении. Далее он добавил: «Во время происшествия мои сослуживцы находились на расстоянии, поэтому не пострадали».

Потерпевший Джаваншир Султанов в своих показаниях сказал, что получил ранение при предотвращении диверсии, предпринятой остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Потерпевший Сеймур Агакеримов сообщил, что получил ранение в результате разрыва мины, выпущенной армянскими военнослужащими из миномета.

Потерпевший Вагиф Бабаев заявил, что является сотрудником Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и получил ранение в результате разрыва мины во время исполнения служебных обязанностей в Зангиланском районе. По его словам, бронетехника при проведении работ в указанной местности попала на противотанковую мину. Так как он находился рядом, получил различные ранения. Отвечая на вопросы прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, потерпевший отметил, что от минного террора, организуемого Арменией, больше всего пострадали ни в чем не повинные мирные граждане.

В ходе судебного процесса были также оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 6 мая.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.